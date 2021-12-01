Никольский двор с горкой и каруселью в Петербурге открылся 1 декабря / Фото: Никольский двор

В Санкт-Петербурге с наступлением зимы открылся Никольский двор. С 1 декабря 2021 года пространство снова распахнуло свои двери для того, чтобы подарить жителям и гостям города новогоднее и сказочное настроение.

- С сегодняшнего дня мы рады приветствовать вас в нашей зимней сказке! С нетерпением ждем первых гостей – смело заглядывайте всей семьей и приводите друзей, - рассказали в Никольском дворе.

Праздничную атмосферу в этом году будут дарить венецианская карусель, горка, которая стала шире, чтобы вместить еще больше желающих на ней прокатиться. Ватрушку для этого брать не надо, ее выдадут на площадке.

Также для гостей будет работать зимний маркет, где можно купить различные подарки для друзей и близких, а также попробовать разнообразные напитки и блюда.

Работать двор будет по будням с 14 до 21 часов, а по выходным с 11 до 21 часов.