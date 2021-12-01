Застройщик пообещал устранить вандализм строителей, разгромивших подъезд в новом ЖК в Петербурге

Застройщик уверяет, что долгов перед строителями у него нет. Кто такой Армен, пока не выяснилось. Фото: vk.com/spb_today

Компания-застройщик пообещала устранить все последствия погрома в ЖК «Новая цивилизация на Неве». Где в ночь на 1 декабря недовольные строители разнесли подъезд. Основной причиной они указали невыплату зарплаты, о чем написали прямо на стене, обратившись к некоему Армену. В пресс-службе застройщика уверяют, что долгов перед рабочими у них нет.

- «Группа ЛСР» выполнила свои обязательства по оплате перед подрядчиками. Тем не менее, по неизвестным нам причинам, в жилом комплексе «Цивилизация» произошел акт вандализма, - сообщили «КП-Петербург» представители компании.

На месте ЧП уже побывали сотрудники полиции, которые зафиксировали факт нанесения ущерба общему имуществу многоквартирного дома. В частности: расписанные в прямом смысле маслом стены, остановленные и залитые водой лифты, срезанные трубы и так далее.

Застройщик уже пообещал в течение недели провести косметический ремонт и до вечера включить отопление в лифтовых холлах. Сами лифты смогут запустить лишь после просушки шахт и проверки оборудования. Горячая вода и тепло в квартирах уже есть.