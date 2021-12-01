Специальный чат-бот по поиску катков и лыжных трасс появился в Петербурге

В Петербурге создали бот по поиску катков и лыжных трасс Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге создали специальный чат-бот для мессенджера Telegram, с помощью которого можно найти катки и лыжные трассы в каждом районе города. Об этом 1 декабря 2021 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- Удобный сервис подготовил Комитет по информатизации и связи по инициативе Комитета по спорту. Бот называется @wintersports_spb_bot, - рассказал Пиотровский.

Бот предлагает выбрать лыжную трассу или каток, район, а также интересуется, есть ли у человека какие-то ограничения по здоровью такие как нарушение зрения, слепота и так далее. Можно еще выбрать ночной или дневной каток. Далее бот предложит несколько вариантов с адресами.

Кроме этого, полная информация обо всех катках и лыжных трассах есть на сайте правительства города. Там также можно использовать фильтры.