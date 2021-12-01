Полиция побывала в ЖК в Петербурге, где недовольные строители разгромили подъезд

Охрану ЖК усилят после учиненного строителями погрома. Фото: vk.com/spb_today

Полицейские съездили в ЖК «Цивилизация на Неве» и зафиксировали факт погрома в одном из подъездов многоэтажки, который устроили недовольные строители. Прямо на станах они написали, что это – месть за невыплаченную зарплату.

- Мы выполнили все свои обязательства по оплате работ перед подрядчиками. Тем не менее, произошел акт вандализма. На место происшествия уже приезжали сотрудники правоохранительных органов, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе компании-застройщика «Группа ЛСР».

Исписанные стены черной лестницы и холлов пообещали закрасить до конца рабочей недели. Пострадавшую от протечек, а погромщики срезали трубы с горячей водой, восстановят к понедельнику. Отопление лифтовых площадок запустят к концу 1 декабря. Тепло в квартирах уже есть. А вот подниматься на этажи жителям придется пока пешком – лифты залиты водой, электрика повреждена.

- Сейчас специалисты проверяют исправность лифтового оборудования, по итогам оценки и просушки шахт будет принято решение о необходимости его ремонта или замены, - отметили представители застройщика.

А чтобы такого не повторялось в будущем, охрану ЖК усилят. А все коды в подъездах сменят на новые.