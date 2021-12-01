Власти Ленобласти разрешили приезжать за бесплатными елками с 1 декабря и назвали адреса лесничеств

Рубить бесплатные елки можно с 1 декабря. Но не везде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области дал старт порубочной кампании к новогодним праздникам. Начиная с 1 декабря, любой житель Петербурга или 47 региона, может совершенно бесплатно срубить или спилить себе елочку в лесу. Но при наличии порубочного билета.

- Основное правило - на одного человека одно дерево высотой до трех метров, и вырублено оно может быть исключительно на том участке, который определен в документах, - отмечают в Комитете и советуют ехать за елочкой всей семьей. Праздник-то семейный!

Но перед поездкой надо определиться с лесничеством. Всего их 19, адреса можно посмотреть по ссылке или на сайте Комитета. После этого необходимо скачать форму договора купли-продажи (по той же ссылке, выше) по нулевой ставке и заполнить два экземпляра. А уже с ними и паспортом ехать в лесничество. Там будет заключен договор на вырубку.

Потом эти документы пригодятся при доставке елки домой, так как на дорогах будут дежурить посты ГИБДД. Браконьеров ждет немалый штраф.

Рубить бесплатные елки можно с 1 декабря по 10 января.