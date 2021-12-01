Упавшая в сугроб жительница Петербурга лишилась «Айфона» из-за наглого карманника

Жители Петербург штурмуют сугробы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Количество жителей Петербурга, пострадавших из-за гололеда и снега на улицах, растет с каждым часом. В числе травмированных как дети – девочка поскользнулась на площадке и разбила нос о скамейку, так и взрослые. Причем некоторые не отделались лишь синяками, а пострадали и материально.

- В Невском районе снежный плен лишил петербурженку телефона. К упавшей в сугроб женщине подбежал молодой человек. Но вместо помощи он вытащил из ее кармана «Айфон» и сбежал, - пишет «Мойка 78».

Подлого похитителя телефонов ищет полиция, но потерпевшей от этого не легче.

Кроме того, отмечены несколько случаев падения людей на улицах. Все они получили ушибы или переломы конечностей и травмы головы. Смертельных случаев, по счастью, не произошло.