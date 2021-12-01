Житель Петербурга потребовал миллион рублей за снятые в полиции штаны

Суд оценил снятые в полиции штаны в две тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел иск местного жителя, который потребовал от полиции миллион рублей за то, что сидел в камере без штанов. Именно в такую сумму задержанный активист оценил моральные страдания и униженное достоинство.

- Истец был задержан 27 января в 22:25, выпущен 28 января в 03:11. При задержании на нем были спортивные штаны с вшитым шнурком на поясе. Сотрудники полиции заставили снять штаны и все время нахождения в отделении он был в весьма унизительном положении, без штанов, - сообщает подробности иска Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

От полицейского Главка по Петербургу и Ленобласти, а также МВД России мужчина требовал взыскать солидарно убытки в 55 000 рублей, моральный вред в 1 000 000 рублей и госпошлину в 2 150 рублей.

Суд встал на сторону петербуржца, но иск удовлетворил лишь частично: с МВД будут взысканы расходы на юриста в размере 35 000 рублей, а также госпошлина. Моральный вред за отсутствие штанов судья оценил в 2 000 рублей.