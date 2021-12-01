Жителей Ленобласти приглашают объединиться для борьбы с антипрививочниками

Жителей области приглашают в ряды «Мракоборцев» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России общественники решили объединиться для того, чтобы бороться со лженаукой и антипрививочниками. Свою организацию, где активисты разоблачают теории заговора и добиваются блокировки аккаунтов, с которых распространяется недостоверная информация, назвали "Мракоборцы". Жителей Ленинградской области пригласили присоединиться к движению.

- Мы объединяем усилия прогрессивного человечества и объявляем крестовый поход против мракобесия,— провозгласили свою цель активисты.

Организация создала телеграм-канал, где всего за две недели собралось уже более 2,5 тысяч подписчиков. Благодаря жалобам "мракоборцев" был заблокирован "Яндекс-Диск" известной противницы вакцинации от COVID-19 Марии Шукшиной. Кроме того, были закрыты сообщества, участники которых не только выступали против прививок, но и травили врачей призывавших к вакцинации.

Стать участником движения может любой желающий. Активисты обмениваются информацией о рьяных противниках вакцинации во всех регионах и предпринимают совместные усилия для блокировки ресурсов с вредной информацией.