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Общество1 декабря 2021 14:28

Жителей Ленобласти приглашают объединиться для борьбы с антипрививочниками

Новая организация называется "Мракоборцы"
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Жителей области приглашают в ряды «Мракоборцев»

Жителей области приглашают в ряды «Мракоборцев»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В России общественники решили объединиться для того, чтобы бороться со лженаукой и антипрививочниками. Свою организацию, где активисты разоблачают теории заговора и добиваются блокировки аккаунтов, с которых распространяется недостоверная информация, назвали "Мракоборцы". Жителей Ленинградской области пригласили присоединиться к движению.

- Мы объединяем усилия прогрессивного человечества и объявляем крестовый поход против мракобесия,— провозгласили свою цель активисты.

Организация создала телеграм-канал, где всего за две недели собралось уже более 2,5 тысяч подписчиков. Благодаря жалобам "мракоборцев" был заблокирован "Яндекс-Диск" известной противницы вакцинации от COVID-19 Марии Шукшиной. Кроме того, были закрыты сообщества, участники которых не только выступали против прививок, но и травили врачей призывавших к вакцинации.

Стать участником движения может любой желающий. Активисты обмениваются информацией о рьяных противниках вакцинации во всех регионах и предпринимают совместные усилия для блокировки ресурсов с вредной информацией.