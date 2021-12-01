На улице Костюшко появятся три новых пешеходных перехода

Новые пешеходные переходы появятся в Петербурге в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые пешеходные переходы появятся на улице Костюшко в следующем году. Их организуют около домов №40, №22 и №13 корпус 1. С просьбой об этом местные жители обращались к депутатам. Соответствующую петицию подписали 1200 человек.

Причина – несколько серьезных аварий, которые произошли здесь за последнее время. Самое печальное, что под колеса автомобилей попадают дети. 25 октября прошлого года сбили восьмилетнюю девочку, 14 сентября этого года – еще одного ребенка, который попал в больницу с тяжелыми травмами.

- Ситуация прорабатывается в комитете по транспорту. Мы возьмем на контроль этот вопрос и надеемся, что к весне проблема будет решена. На улице Костюшко действительно много школ и детских садиков, - отметил спикер ЗакСа Александр Бельский. – Вопросы, которые касаются безопасности, должны решаться в первую очередь.

Дирекция по организации дорожного движения уже провела транспортное обследование улицы. Специалисты подготовили схему организации пешеходных переходов с «лежачими полицейскими» и занижением тротуаров. Кроме того, разрабатывается схема расстановки дорожных знаков «Дети».