Комблаг отчитался о расчистке от снега большинства улиц Петербурга

В Смольном рассказали, что основные магистрали в Петербурге уже очищены от снега. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство улиц Петербурга благополучно расчищены от снега, сейчас основной проблемой стали собравшиеся на тротуарах и обочинах снежные валы. Об этом «Комсомолке» в среду, 1 декабря, рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

- Дороги у нас убраны, - уточнил Вадим Мизюкин. – Вы если в городе были, то, наверное, заметили, что в основном все магистрали прометены, тротуары почищены, и сформированы снежные валы.

Именно с валами, отмечает наш собеседник, сейчас и идет основная работа – на погрузку и вывоз снега, который ждет своей очереди, чтобы отправиться на снегоплавильни, брошено большинство сил комитета по благоустройству. Но моментально эту задачу, увы, не решить – поэтому петербуржцам нужно потерпеть еще немного.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что на подмогу штатным дворникам в Петербурге вышли волонтеры – в Северной столице заработал нашумевший проект «дворник-шеринг».