Масштабная выставка Альбрехта Дюрера откроется в Эрмитаже

В Эрмитаже откроется выставка в честь 550-летия со для рождения Альбрехта Дюрера Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в Эрмитаже откроется масштабная выставка "Альбрехт Дюрер. К 550-летию со дня рождения". Экспозиция распахнет двери перед посетителями 8 декабря 2021 года и пройдет в Николаевском зале Зимнего дворца. Об этом рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

- Альбрехт Дюрер – один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения, прославившийся, в первую очередь, своими графическими произведениями. Его художественное наследие включает почти 100 картин, около 1000 акварелей и рисунков, больше 100 гравюр на металле, примерно 350 ксилографий и около 400 книжных иллюстраций, - рассказали в Эрмитаже.

Так, 50 лет назад в Эрмитаже уже проходила выставка в честь 500-летия со дня рождения художника. Тогда на выставке были представлены гравюры Дюрера из коллекции музея.

Спустя 50 лет Эрмитаж представит резцовые гравюры и ксилографии, демонстрирующие непревзойденное мастерство художника в этой области.