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Общество1 декабря 2021 16:16

Жителям Ленобласти разрешат посещать фитнес-залы без QR-кода

Ожидается, что это случится уже в ближайший понедельник
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Ленинградской области грядет смягчение антиковидного режима.

В Ленинградской области грядет смягчение антиковидного режима.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области грядет новое смягчение «антиковидных» ограничений. Оно коснется фитнес-залов – уже совсем скоро народ туда будут пускать без QR-кода о прививке против коронавируса. Об этом в среду, 1 декабря, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

- С понедельника [поправки в постановление] вступают в силу, - сообщил губернатор. – Ждем визу Роспотребнадзора.

Напомним: в последние несколько дней ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Ленинградской области заметно улучшилась. Ровно неделю назад, 24 ноября, там было выявлено 425 новых случаев инфицирования. В среду, 1 декабря – уже 375. А вот в Петербурге заболеваемость, напротив, всю последнюю неделю растет – в частности, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 2 419 новых заболевших, а власти почти полностью перенесли в онлайн новогодние мероприятия.