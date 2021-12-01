На юго-западе Петербурга геологи изучают грунт под строительство метро

На Петергофском шоссе в Петербурге геологи изучают грунт под строительство метро.

Жители юго-запада Петербурга начали замечать спецтехнику и геологов на Петергофском шоссе. Оказалось, рабочие изучают грунт под строительство продолжения метрополитена. Очевидцем происходящих изысканий стал и журналист «КП-Петербург». Работы ведутся сотрудниками московской фирмы «Метрогипротранс». Изучать грунт и образцы пород будут до 25 апреля 2022 года.

- Наименование объекта: строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна». Пересадка и вырубка зеленых насаждений не производится, - указано на «карточке» инженерно-геологических работ.

Напомним, сроки ввода в эксплуатацию будущих юго-западных станций метро «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая поляна» перенесли на 2032 год.