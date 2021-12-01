Роспотребнадзор разрешил заполнять стадионы в Петербурге на 50%

В Петербурге в декабре разрешат заполнять стадионы на 50%. Фото: Александр ГЛУЗ

Роспотребнадзор одобрил заполнение трибун на стадионах в Петербурге ровно на 50%. Но добро дали исключительно на декабрь 2021 года. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский. Осенью ведомство в лучшем случае разрешало заполнять спортивные арены на треть. Однако эпидситуация по коронавирусу улучшилась после резкого роста темпов вакцинации и введения QR-кодов для допуска в некоторые общественные места.

Значит, поболеть за «Зенит» в матче с лондонским «Челси» победителем прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, смогут куда больше людей. Это же относится и к играм баскетбольного «Зенита», хоккейного СКА и турниров по единоборствам и волейболу.

К слову, на стадионах сохранят ограничения по коронавирусу. Пустят на арены только владельцев QR-кодов.