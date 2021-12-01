Киоски и ларьки с шаурмой планируют снести на Привокзальной площади в Мурино

В городе Мурино могут разгрузить выход из метро на Привокзальную площадь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Мурино Ленинградской области планируют разгрузить выход из метро «Девяткино» на Привокзальную площадь – в частности, снести понастроенные там ларьки с шаурмой, павильоны с одеждой и техникой. Об этом в среду, 1 декабря, рассказал глава администрации муниципального образования «Муринское городское поселение» Алексей Белов.

- По поводу застройки могу сказать, что все объекты стоят на частных территориях, - уточнил чиновник. – Тем не менее проект полной очистки Привокзальной площади от них сейчас прорабатывается. Думаю, первые результаты мы сможем показать к лету.

Напомним: ранее «Комосомолка» рассказывала о том, как город Мурино из перспективного поселения с низкими ценами и непосредственной близостью к Санкт-Петербургу превратился в бетонное гетто с домами-«человейниками» и минимумом социальной инфраструктуры.