В элитном доме Петербурга, где строители разгромили парадную, поставили охрану

Обиженные строители разгромили подъезд. Фото: vk.com/spb_today / Татьяна Климова

В жилом комплексе бизнес-класс «Цивилизация на Неве» усилили охрану после погрома строителей. Утром 1 декабря 2021 года жильцы увидели неприятную картину: обмазанные маслом стены, надписи карандашами, срезанные стояки, вода на полу. Кроме того, оказались разбитыми основные и резервные источники питания лифтов. На время жители остались без тепла и электричества.

Строители оставили послание на стенах, из которых следует, что причиной поведения стала невыплаченная зарплата. Сейчас в ситуации разбирается полиция и застройщик.

- Акт вандализма произошел со стороны работников субподрядчика. Компания «ЛСР. Недвижимость-СЗ» выполнила все обязательства перед субподрядчиком. Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки. Чтобы не допустить подобной порчи имущества и исключить угрозу жителям, в ближайшее время в каждой парадной будут заменены коды доступа, а с завтрашнего дня усиливается охрана, - рассказали в ЖК «Цивилизация на Неве».

Администрация ЖК пообещала привести в порядок парадную. Тепло и электричество жильцам уже дали. Как сообщили «КП» собственники квартир, виновников еще не нашли.