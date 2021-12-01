СПбГУ объяснил внезапное увольнение преподавателя Майкла Фриса

В СПбГУ назвали причину увольнения иностранного преподавателя Майкла Фриса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководство СПбГУ объяснило «Комсомолке» внезапное увольнение иностранного преподавателя Майкла Фриса. Напомним, на «пропажу» учителя пожаловались студенты факультета свободных искусств. Оказалось, что в вуз пришел официальный документ из ФСБ, где черным по белому было сказано о том, что преподавателю запретили въезд в Россию в течение следующих пяти лет.

Майкл Фрис ранее взаимодействовал с Бард-колледжем из США, сотрудничавшим с СПбГУ на протяжении 20 лет. Однако образовательную организацию признали нежелательной на территории России. В университете заверяют, что с 1 июня 2021 года Фрис перестал «дружить» с колледжем, поэтому не могут точно сказать, почему ФСБ столь холодно отнеслась к мужчине.

- Майклу Фрису дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. В соответствии с пунктом 9 статьи 83 ТК РФ, 26 ноября 2021 года с ним прекратили действие трудового договора, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе СПбГУ.