Суды Петербурга за осень оштрафовали тысячу нарушителей ковидных правил

В Петербурге оштрафовали почти тысячу человек за нарушения ковидных правил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За осень 2021 года в Петербурге оштрафовали почти тысячу нарушителей правил по коронавирусу, в том числе безмасочников, пойманных инспекторами Смольного и полицией в общественных местах. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Северной столицы. Всего в суды поступило более 1,7 тысячи соответствующих административных дел.

- По статьям 20.6.1 КоАП РФ и ч.2 ст.6.3 КоАП РФ суды рассмотрели 1 165 и 563 дела соответственно. Из них 701 и 294 дела закончились назначением наказания (штрафа – Прим.Ред.), - отметили в пресс-службе судов.

Добавим, что по статье 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» физлицо могут оштрафовать от 1 до 30 тысячи рублей, а по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период режима ЧС или угрозы распространения заболевания» - от 15 до 40 тысяч рублей.