Часть автобусов с маршрутом №196 идут в обход пробки на Московском шоссе в Петербурге

Некоторые автобусы начали ходить в обход пробок на Московском шоссе в Петербурге. Фото: t.me/transportspb

Некоторые автобусы маршрута №196 начали ездить в обход многочасовой пробки на Московском шоссе в Петербурге. Об этом поспешили рассказать в пресс-службе городского предприятия «Организатор перевозок». Напомним, трасса на протяжении двух суток замерла в длинных пробках. Во вторник, 30 ноября, плотность трафика составила рекордные 16 километров. К вечеру среды, 1 декабря, длина пробки сократилась в три раза. Наконец, к 21:00 водители на шоссе почти свободно задышали.

- При посадке в автобус № 196 уточняйте, пожалуйста, у кондуктора или водителя трассу следования автобуса. Часть транспорта направили по объездной трассе: от остановки «Метро «Купчино» по Витебскому пр., Дунайскому пр., Софийской ул., Колпинскому шоссе (в обратном направлении - без заезда к метро «Купчино», пассажиры могут выйти у метро «Дунайская»), - отметили в «Организаторе перевозок».

Добавим, что на Московском шоссе продолжается уборка снега. Ранее МЧС установило пункты обогрева на некоторых проблемных участках дороги.