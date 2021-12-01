3D-спектакль в честь Александра Невского покажут на фасадах Эрмитажа, но в онлайн-формате. Фото: Смольный

В Петербурге вновь покажут 3D-спектакль на фасадах Эрмитажа. В этот раз мультимедийное шоу посвятят 800-летию князя Александра Невского. Мероприятие можно будет посмотреть вживую, в онлайн-формате с помощью смартфонов. В нем пойдет сказ о судьбе великого полководца и защитника земли русской. О нюансах проведения шоу рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

- С 6 декабря у Александровской колонны появится специальная метка, отсканировав которую любой желающий сможет увидеть 3D-спектакль на фасаде Главного штаба через приложение «Страна света VR» для iOS и Android устройств, - пишет чиновник.

Спектакль с элементами дополненной реальности продлится 12 минут. Художественный рассказ с множеством визуальных эффектов озвучил народный артист России Николай Буров. Музыку к истории написал композитор из Петербурга Антон Танонов.