Пункты обогрева МЧС на Московском шоссе в Петербурге останутся еще на день

МЧС оставит пункты обогрева в Петербурге на Московском шоссе из-за возможных новых пробок. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

МЧС оставит еще минимум на день пункты обогрева на Московском шоссе в Петербурге, где вторые сутки наблюдаются многочасовые пробки. Напомним, из-за снегопада и несвоевременной уборки территории во вторник, 30 ноября, водители растянулись в плотном трафике на рекордные 16 километров. Многие люди мерзли, берегли бензин. Пассажиры автобусов шли домой и на работу пешком.

Только к ночи с 1 на 2 декабря трасса разгрузилась, спецтехника начала чистить дороги в полную силу. В среду на паре проблемных участках Московского шоссе установили пункты обогрева МЧС. Там водители могли попить горячего чая и поесть. Как рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе городского ГУ МЧС России, спасатели продолжат держать руку на пульсе.

Некоторые водители не пренебрегали возможностью согреться в палатках МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

- Конечно, пункты обогрева останутся и на четверг, 2 декабря. Но надеемся, что пробок больше не будет. МЧС проводит постоянный мониторинг обстановки на дорогах. В течение дня спасатели осуществляли пеший обход находящихся в заторе автомобилистов, чтобы выявить нуждающихся в помощи водителей, - рассказали в МЧС.