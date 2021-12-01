Пробки на Московском шоссе в Петербурге исчезли в ночь на 2 декабря

На Московском шоссе в Петербурге наконец-то исчезли пробки. Но на это понадобилось два дня. Фото: vk.com/pushkin_adm

Движение на Московском шоссе в Петербурге впервые стало полностью свободным в ночь с 1 на 2 декабря. Многочасовая пробка на трассе держалась целых два дня. Циклон «Бенедикт» нагнал 20 сантиметров снега, которые не смогли оперативно убрать дорожники. Только в среду, 1 декабря, на дороге начали усердно работать снегоуборочные машины. Днем ранее, 30 ноября, пробка растянулась на 16 километров.

- Уборочная техника продолжает зачистку проезжей части в ночное время. В настоящее время движение по Московскому шоссе стало свободным. Врио главы администрации Пушкинского района Вера Семенова лично проинспектировала ход работ по данному участку дороги, - передает пресс-служба районной администрации.

К слову, на Московском шоссе все еще остаются пункты обогрева МЧС. Они находятся напротив ТЦ «Колесо» и возле старого пункта ГИБДД у дома №158.