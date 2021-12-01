На участкового полиции из Петербурга возбудили уголовное дело за хищение орденов СССР

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции из Петербурга, похитившего два ордена СССР. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего участкового полиции из Петербурга, который тайно похитил орден «Отечественной войны II степени» и орден «Красной Звезды» из квартиры одного из домов на Рябовском шоссе. Туда страж порядка наведался 30 июня 2020 года, в рамках доследственной проверки, но намерения у него были, мягко говоря, не самые законные. Спустя год личность воришки установили. Оказалось, мужчина не продал государственные награды, а хранил их у себя дома.

- Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, добавив, что расследование дела продолжается.

По статье за незаконное приобретение госнаград СССР экс-полицейскому грозит в худшем случае арест на срок до трех месяцев. Но он может отделаться и штрафом в размере до 80 тысяч рублей или своей зарплаты.