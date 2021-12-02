Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2021 года: «Мертвая» пробка на Московском шоссе и проблемы новой зоны платной парковки в центре

Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 декабря 2021 года. Вторые сутки подряд общественность была прикована к ситуации с многочасовыми пробками на Московском шоссе. Если 30 ноября длина трафика в пик составляла рекордные 16 километров, то 1 декабря пробки стали короче в два-три раза. Районная администрация наконец-то заставила дорожников убирать снег. Как итог – к ночи трасса впервые за два дня стала свободной к ночи. Однако там еще останутся пункты обогрева МЧС.

Журналист «КП-Петербург» стал первым, кто попробовал систему «дворник-шеринга», заработавшую в Калининском районе Северной столицы. Теперь убрать снег и заработать на этом может любой желающий горожанина. Платят 150 рублей в час. Устаешь как собака, но удовлетворение от полезного дела – на месте. Правда, потом все снова заметает снегом…

Наконец, в центре города официально заработала новая большая зона платной парковки. Однако, как убедились наши корреспонденты, на самом деле она оказалась не готова к эксплуатации. Нам не удалось заплатить за стоянку ни через приложение на смартфоне, ни через паркомат. Как рассказали волонтеры от Центра управления парковками, в начале система будет работать в тестовом режиме и к людям, не сумевшим оплатить услугу, пока будут относиться с пониманием.