Что произошло в ночь на 2 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь с 1 на 2 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Только к 23:00 Московское шоссе в районе Шушар стало свободным от пробок. Трафик на трассе был плотный на протяжении двух суток. Только на второй день дорожники начали тщательно очищать шоссе от снега. Тем временем МЧС организовало для водителей пункты обогрева МЧС. Теперь все молятся, чтобы такого не повторялось в четверг.

На Рубежном шоссе в Колпинском районе фура развернулась на дороге и заняла все полосы проезжей части. Кроме этого в аварию с грузовиком угодили еще три авто, водители жалуются на гололед. В общем, последствия снегопада дают о себе знать.

А на Петрозаводской улице горела строительная бытовка размером 2 на 4 метра. Пожар потушили за полчаса. К счастью, никто не пострадал.