Снег закончился. 2 декабря в Петербурге будет холодно, но без осадков

Снегопад дал небольшую передышку дворникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег в Петербурге наконец-то закончился. По крайне мере на ближайшее время. Циклон «Бенедикт» окончательно ушел и перестал влиять на город. Теперь коммунальщики смогут спокойно разгрести то, что выпало за последние три дня. Если все не замерзнет – днем будет до -8 градусов.

- 2 декабря в Санкт-Петербурге без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный. Температура воздуха утром -8…-10, днем -6…-8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться и составит 746 мм ртутного столба, что все еще ниже нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

Впрочем, снега не будет всего сутки. Уже днем в пятницу начнется небольшой снегопад, который усилится к субботе. Но сильных осадков синоптики не прогнозируют. В пятницу-субботу температура воздуха составит – 3…-6.