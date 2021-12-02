Автобус №196, отправленный в объезд из-за пробки в Шушарах, вернулся на свою трассу

Автобусу 195 меняли маршрут из-за пробки. Фото: Яндекс.Карты

Автобус № 196, курсирующий от метро «Купчино» до Колпино, вернулся на свою привычную трассу. Об этом сообщает подведомственная Комитету по транспорту Петербурга структура «Организатор перевозок».

- Движение автобусного маршрута № 196 восстановлено по действующей трассе, - отмечают чиновники.

Напомним, что трассу маршрута пришлось изменить из-за «мертвой» пробки на Московском шоссе в районе Шушар. Там, из-за снегопада и фур, которые не могут заехать на территорию логистического центра на Курьерском проезде, скопился многочасовой затор. МЧС даже пришлось развернуть пункты обогрева для застрявших в дороге водителей.

К ночи 1 декабря ситуация улучшилась и 196-й автобус вернули на прежнюю трассу. Однако пункты МЧС останутся на месте еще сутки. А пробка, пока не такая интенсивная, начала собираться снова.