Прошедшая ночь стала самой холодной с начала зимнего сезона в Петербурге

Ночь была холодной, день окажется не сильно теплее. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Календарная зима наступила и в Петербург пришли морозы. Так, ночь на 2 декабря стала самой холодной с начала осенне-зимнего сезона. Согласно показаниям контрольных термометров, температура опускалась ниже - 8 градусов.

- Санкт-Петербург: морозы крепнут. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы – температура воздуха в городе опустилась до -8,3 градуса, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Что касается погоды днем, то тепла ждать не приходится. Термометры покажут от -6 до -8 градусов. Это ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Зато обойдется без существенных осадков, по крайней мере на сутки снег прекратится.