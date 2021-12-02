Прокуратура нашла нарушения при уборке Московского шоссе в районе Шушар

Прокуратура проверяет уборку снега на Московском шоссе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура Пушкинского района нашла нарушения эксплуатации и содержания участка Московского шоссе в районе поселка Шушары. Именно здесь, у поворота на логистический центр, два дня стояла многочасовая «мертвая» пробка, из-за которой МЧС развернуло два пункта обогрева.

- Установлено, что вследствие неблагоприятных погодных условий своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

2 декабря проверка будет продолжена. Сейчас снег частично уже убран, ситуация стала менее напряженной.

По итогам инспекции прокуратурой будет вынесено решение о применении санкций к руководству ответственных за уборку и надзор структур.