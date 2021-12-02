Пробки достигли всего шести баллов утром 2 декабря в Петербурге

Особо сильных пробок в четверг в Петербурге нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пробки в Петербурге стихли, как и вызвавший их снегопад. Утром в четверг уровень затруднений на дорогах достиг всего шести баллов из десяти, тогда как накануне было восемь, а в понедельник и вторник – десять баллов.

Главная новость – отсутствие пробки на Московском шоссе в районе Шушар, где двое суток подряд были многочасовые заторы. Сейчас этот участок практически свободен. А вот отрезок после КАД к площади Победы серьезно загружен. Также стоит Московский проспект в сторону центра.

Затруднения есть на внутренней стороне КАД от Кудрово до Вантового моста и на Народной улице к Володарскому мосту.

Стоит Пискаревский проспект к Свердловской набережной. В центре в обе стороны забита Садовая от Невского до набережной Мойки, а также набережная Фонтанки от БДТ Товстоногова к Инженерному замку.

В остальном пробки локальные и небольшие.