В Петербурге врач-анестезиолог сломал череп прохожему

Мужчину госпитализировали после избиения врачом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга задержала 60-летнего врача, который так избил случайного прохожего, что сломал ему основание черепа. Причиной агрессии медика стало то, что выпивший мужчина ударил по его машине.

- 26 ноября бригадой скорой помощи из своей квартиры на Яхтенной улице с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, в тяжелом состоянии госпитализирован мужчина 1989 года рождения. С его слов, в тот же день на Светлановском проспекте его избил неизвестный, - сообщает источник «КП-Петербург»

Информация из больницы поступила в полицию, где начали проверку. Позднее у дома 21 по Светлановскому проспекту был задержан врач-анестезиолог одной из городских больниц, который, по его словам, ударил пьяного мужчину, повредившего багажник автомобиля.

До окончания разбирательства врача отпустило под обязательство о явке. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.