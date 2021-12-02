Полиция разыскивает седого мужчину за домогательства к девочке в магазине в Петербурге

Полиция разыскивает седого мужчину в Петербурге за домогательства к девочке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину за домогательства к девочке. Вечером в среду, 1 декабря 2021 года, в отделение МВД по Калининскому району обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что днем неизвестный напал на ее 15-летнюю дочь. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Со слов женщины, около 16:50 часов в тамбуре магазина, расположенного в доме 89 по проспекту Металлистов, неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери, - рассказал источник.

Полицейские изъяли запись с камеры наблюдения в магазине и увидели на ней того самого мужчину. На вид ему 5-55 лет, плотного телосложения, седой, на голове кепка черного цвета. Был одет в черную куртку и темные брюки.

Ориентировка на подозреваемого была направлена в подразделение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.