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Происшествия2 декабря 2021 7:25

Бывшего воспитателя детского центра в Петербурге отправили под суд за истязание воспитанника

Мужчине может грозить до семи лет тюремного заключения
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Бывшего воспитателя детского центра отправили под суд за истязание воспитанника в Петербурге

Бывшего воспитателя детского центра отправили под суд за истязание воспитанника в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на скамью подсудимых отправили 37-летнего мужчину, который раньше работал воспитателем в детском доме, но оказался арестован за истязание воспитанника. Следственный комитет 2 декабря 2021 года сообщил, что завершено расследование в отношении мужчины, который обвиняется сразу по двум статьям - истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию.

- Обвиняемый с февраля по май 2021 года, являясь воспитателем одного из центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях демонстрации своего превосходства, систематически избивал своего 14-летнего воспитанника, - рассказали в комитете.

Также мужчина постоянно психологически давил на подростка, урожая ему и оскорбляя нецензурными выражениями.

На данный момент суд принял дело для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до семи лет тюрьмы.