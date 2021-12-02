Бывшего воспитателя детского центра в Петербурге отправили под суд за истязание воспитанника

Бывшего воспитателя детского центра отправили под суд за истязание воспитанника в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на скамью подсудимых отправили 37-летнего мужчину, который раньше работал воспитателем в детском доме, но оказался арестован за истязание воспитанника. Следственный комитет 2 декабря 2021 года сообщил, что завершено расследование в отношении мужчины, который обвиняется сразу по двум статьям - истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию.

- Обвиняемый с февраля по май 2021 года, являясь воспитателем одного из центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях демонстрации своего превосходства, систематически избивал своего 14-летнего воспитанника, - рассказали в комитете.

Также мужчина постоянно психологически давил на подростка, урожая ему и оскорбляя нецензурными выражениями.

На данный момент суд принял дело для рассмотрения. Обвиняемому может грозить до семи лет тюрьмы.