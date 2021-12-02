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Дом. Семья2 декабря 2021 7:53

В Смольном объяснили, нужно ли кормить уток зимой в Петербурге

Горожане оказались обеспокоены судьбой пернатых с наступлением холодов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Смольном объяснили, нужна ли помощь уткам зимой в Петербурге

В Смольном объяснили, нужна ли помощь уткам зимой в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Санкт-Петербурга выразили свою обеспокоенность судьбой городских уток. Многие горожане обратились в комитет по природопользованию, чтобы узнать, стоит ли помогать и кормить пернатых с наступлением холодов. На этот вопрос 2 декабря 2021 года ответили в Смольном.

- Специальных мер по охране данных птиц в зимний период, таких как подкормка, обеспечение незамерзающей полыньи и прочее не требуется, - пояснили в комитете.

Напротив, при чрезмерной подкормке утки быстро привыкают к новой еде и уже не ищут себе естественное питание самостоятельно. Также массовая подкормка приводит к загрязнению прудов и рек.

Птицам нужна помощь человека, если только есть явные признаки ранения или повреждения. В таком случае следует обращаться по телефону 417-59-36.