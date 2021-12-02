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Общество2 декабря 2021 7:57

Автограф Николая Валуева 17-летней давности продают в Петербурге

За «реликвию» просят всего тысячу рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Автограф Николая Валуева продают за тысячу рублей. Фото: "Авито"

Автограф Николая Валуева продают за тысячу рублей. Фото: "Авито"

Автограф Николая Валуева продают в Петербурге через сервис объявлений. Подпись известного боксера, имевшего прозвище «Зверь с Востока», а позднее депутата Госдумы и даже ведущего телепрограммы «Спокойной ночи, малыши», оценили в очень скромную сумму.

- Именной автограф на листовке спортивной секции Валуева, примерно 17-летней давности, формат А4, - говорится в описании объявления на сайте «Авито».

На листовке Николай Валуев представлен в боксерском обмундировании, от его имени желающих приглашают на занятия боксом в спортклуб «Шурави». Интересно, что именно так в Афганистане называли советских солдат и выходцев из СССР.

Почему клуб с таким необычным названием располагался в здании школы на улице Новикова в Приморском районе Петербурга, история умалчивает.

Купить листовку с автографом Николая Валуева и дарственной надписью «Леше от» можно всего за тысячу рублей.