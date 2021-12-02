Пассажиры пригородных электричек Петербурга смогут бесплатно перевозить лыжи и сноуборды

Пассажиры пригородных электричек Петербурга и Ленобласти смогут бесплатно провозить лыжи и сноуборды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для кого-то снег - это кошмар, а кому-то - зимние виды спорта. Вскоре многие жители Санкт-Петербурга и Ленинградкой области отправятся на склоны, чтобы покататься на лыжах и сноубордах. Специально для этого АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" устраивает акцию "Зимний бонус", которая уже является традицией в городе. Об этом в компании рассказали 2 декабря 2021 года.

- С 3 декабря 2021 года по 31 марта 2022 года пассажиры пригородных поездов смогут бесплатно провозить сноуборды и лыжи, - рассказали в компании.

При этом важно, что размер спортивного инвентаря может превышают по сумме трех измерений 180 сантиметров. Для этого надо сложить высоту, ширину и глубину инвентаря.

Лыжи и сноуборды во время поездки надо размещать на местах для ручной клади, чтобы они не мешали другим пассажирам.