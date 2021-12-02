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Общество2 декабря 2021 8:31

Пригородные поезда Петербурга переходят на новый график движения с 12 декабря

Подробное расписание опубликовано на сайте компании-перевозчика
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Пригородные поезда Петербурга переходят на новый график движения с 12 декабря

Пригородные поезда Петербурга переходят на новый график движения с 12 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пригородные поезда переходят на новый график работы. Об этом 2 декабря 2021 года сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

- В ночь с 11 на 12 декабря 2021 года вступает в действие новый график движения пригородных поездов. Теперь электрички будут ходить с 3:00 часов утра, - сообщили в компании.

Более подробное расписание пригородных поездов можно узнать на станциях и вокзалах, а также на официальном сайте компании-перевозчика.

Напомним, что также с 3 декабря в Петербурге и Ленобласти начнет действовать акция "Зимний бонус". По ней вплоть до конца марта 2022 года пассажиры смогут бесплатно перевозить зимний спортивный инвентарь - лыжи и сноуборды.