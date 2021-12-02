Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов в Петербурге

Таким мячом будут играть в финале Лиги чемпионов. Фото: twitter.com/ProD_Soccer

28 мая 2022 года Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов. Игра пройдет на арене на Крестовском острове, а играть команды будут специальным, именным мячом. Его изображения в соцсетях представила экипировочная компания, один из спортивных партнеров мероприятия.

- Мяч финального матча вдохновлен архитектурой города-хозяина – Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении в Твиттере, где опубликовано фото.

На мяче изображена панорама Петербурга с силуэтами Спаса-на-Крови и Исаакиевского собора.

Купить такой мяч себе в коллекцию можно за 43 английских фунта стерлингов, что в рублях составляет 4200. Варианты попроще стоит всего 18 фунтов (1800 рублей).

Напомним, что ранее была представлена официальная эмблема финала Лиги чемпионов в Петербурге. Ожидается, что матч посетят около 3,5 тысяч иностранных болельщиков.