Набережная Миклухо-Маклая появится на Васильевском острове в Петербурге

Безымянный проезд на Васильевском острове станет набережной Миклухо-Маклая
Фото: Александр ГЛУЗ
В Санкт-Петербурге безымянный проезд на Васильевском острове обретет имя. Теперь он станет набережной Миклухо-Маклая. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, рассказали в Смольном 2 декабря 2021 года.
- Решению о присвоении безымянному проезду имени выдающегося путешественника принято на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям , - отметили в городской администрации.
Так, набережной Миклухо-Маклая, знаменитого путешественника, будет участок от ЗСД до улицы Челюскина на Васильевском острове.
Жизнь и деятельность Миклухо-Маклая тесно связаны с Северной столицей, поэтому не удивительно, что его именем назван проезд. К тому же, в Василеостровском районе многие улицы имеют имена первооткрывателей и путешественников.