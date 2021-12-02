Набережная Миклухо-Маклая появится на Васильевском острове в Петербурге

Безымянный проезд на Васильевском острове станет набережной Миклухо-Маклая Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге безымянный проезд на Васильевском острове обретет имя. Теперь он станет набережной Миклухо-Маклая. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, рассказали в Смольном 2 декабря 2021 года.

- Решению о присвоении безымянному проезду имени выдающегося путешественника принято на заседании Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям , - отметили в городской администрации.

Так, набережной Миклухо-Маклая, знаменитого путешественника, будет участок от ЗСД до улицы Челюскина на Васильевском острове.

Жизнь и деятельность Миклухо-Маклая тесно связаны с Северной столицей, поэтому не удивительно, что его именем назван проезд. К тому же, в Василеостровском районе многие улицы имеют имена первооткрывателей и путешественников.