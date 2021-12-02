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Общество2 декабря 2021 9:35

Более 44 тысяч "кубов" снега вывезли из Петербурга за сутки

Снегопад в городе длился двое суток
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки с улиц Петербурга вывезли более 44 тысяч кубометров снега

За сутки с улиц Петербурга вывезли более 44 тысяч кубометров снега

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наконец-то закончился снегопад, который длился двое суток. За минувший день дорожники вывезли с улиц города более 44 тысяч кубометров снега. Об этом 2 декабря 2021 года рассказали в комитете по благоустройству.

- Дорожные службы уже успели расчистить проезжие части, тротуары, а также сформировали снежные валы. Теперь их задача вывезти весь снег. Сегодня этим занимаются порядка 200 самосвалов и 150 погрузчиков, - рассказали в городской администрации.

Также на уборку дорог и улиц 2 декабря вышли более 1,2 тысячи дворников и 1 тысячи единиц специальной техники. В садах, парках и скверах трудятся еще 249 машин и 838 специалистов.

Всего за пару дней в Петербурге выпало более 20 сантиметров снега. В общей сложности на дороги в городе легло 1,2 миллиона "кубов" снега.