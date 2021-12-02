Планы открытия трех станций метро в Петербурге к 2024 году подтвердили учредители нового «Метростроя»

Новый "Метрострой" обещает сдать три станции к 2024 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До 2024 года в Петербурге должны открыть три новых станции метро: «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт». Об этом говорилось и ранее. В очередной раз эти планы подтвердили в банке-учредителе нового «Метростроя».

- На ближайшую перспективу это - три станции. Также у нас есть «дорожная карта», что будет строиться в 2022 году. Прежде всего, это развитие коричневой и зеленой линий, - рассказал «Интерфаксу» гендиректор ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов.

Кроме этого, «Метрострой Северной столицы» (МССС) начал проектирование новых объектов подземки. Что касается персонала, то в компанию перешли более 3200 работников старого «Метростроя» - около 90% персонала.