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Общество2 декабря 2021 9:53

Планы открытия трех станций метро в Петербурге к 2024 году подтвердили учредители нового «Метростроя»

До этого времени силы будут брошены на развитие коричневой и зеленой веток подземки
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Новый "Метрострой" обещает сдать три станции к 2024 году.

Новый "Метрострой" обещает сдать три станции к 2024 году.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До 2024 года в Петербурге должны открыть три новых станции метро: «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт». Об этом говорилось и ранее. В очередной раз эти планы подтвердили в банке-учредителе нового «Метростроя».

- На ближайшую перспективу это - три станции. Также у нас есть «дорожная карта», что будет строиться в 2022 году. Прежде всего, это развитие коричневой и зеленой линий, - рассказал «Интерфаксу» гендиректор ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов.

Кроме этого, «Метрострой Северной столицы» (МССС) начал проектирование новых объектов подземки. Что касается персонала, то в компанию перешли более 3200 работников старого «Метростроя» - около 90% персонала.