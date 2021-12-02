Густой пар затянул всю проезжую часть на Комиссара Смирнова в Петербурге

Густой пар создал коллапс на дороге в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ЧП. На улице Комиссара Смирнова всю проезжую часть затянуло густым паром. Теперь автомобилистам сложно проехать по дороге не только из-за снега, но и из-за отсутствия видимости. Об этом 2 декабря 2021 года в социальных сетях рассказали очевидцы.

- На Комиссара Смирнова с утра столб пара, дорога перекрыта, - пожаловались водители.

Автомобилисты предупреждают друг друга, что со стороны Академика Лебедева на данный момент не проехать, а с Комиссара Смирнова можно повернуть на Бобруйскую. В остальном, этот участок лучше всего избегать, пока пар не будет устранен.

По предварительным данным, пар появился из-за прорыва горячей трубы. Однако где именно произошла авария, пока не уточняется.