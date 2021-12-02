Вора элитного шампанского задержали в Петербурге

В Петербурге задержали вора элитного шампанского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина решил "подготовиться" к Новому году, украв очень дорогое шампанское. Вечером 1 декабря 2021 года персонал супермаркета на Владимирском проспекте заметил посетителя, который пытался без оплаты пронести через кассу бутылку элитного алкоголя, которая стоит более 48 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Сотрудники Росгвардии за три минуты прибыли к магазину, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали одного из посетителей, - рассказали во вневедомственной охране.

Оказалось, что это уже не первая бутылка, которую мужчина украл из этого магазина. Накануне он точно также сумел унести тоже самое шампанское. Тогда ему удалось скрыться.

Задержанного отправили в отделение полиции. Ущерб магазину составил более 97 тысяч рублей.