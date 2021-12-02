Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 декабря 2021 10:16

Вора элитного шампанского задержали в Петербурге

Стоимость одной бутылки - более 48 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге задержали вора элитного шампанского

В Петербурге задержали вора элитного шампанского

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина решил "подготовиться" к Новому году, украв очень дорогое шампанское. Вечером 1 декабря 2021 года персонал супермаркета на Владимирском проспекте заметил посетителя, который пытался без оплаты пронести через кассу бутылку элитного алкоголя, которая стоит более 48 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

- Сотрудники Росгвардии за три минуты прибыли к магазину, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия росгвардейцы задержали одного из посетителей, - рассказали во вневедомственной охране.

Оказалось, что это уже не первая бутылка, которую мужчина украл из этого магазина. Накануне он точно также сумел унести тоже самое шампанское. Тогда ему удалось скрыться.

Задержанного отправили в отделение полиции. Ущерб магазину составил более 97 тысяч рублей.