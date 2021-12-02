Житель Шушар получил 13 лет за 85 ударов ножом своей девушке

Следователи раскрыли жестокое убийство девушки в Шушарах. Фото: Олег ЗОЛОТО

34-летний житель Шушар получил 13 лет за жестокой убийство своей подруги. Изрезанное ножом тело девушки было найдено в квартире дома на Колпинском шоссе в декабре 2020 года. Вскоре полицией был задержан ее ранее судимый сожитель.

- 5 декабря 2020 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, находясь в квартире одного из домов в поселке Шушары, обвиняемый избил на почве ревности свою девушку. Пытаясь сбежать, последняя выпрыгнула из окна с третьего этажа, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета.

Несчастная выжила после падения, но спастись ей не удалось. Ревнивец спустился за ней и поднял на руках в квартиру. После чего он набрал воды в ванну, положил туда подругу и 85 раз ударил ее ножом. Девушка погибла на месте.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил мужчину к 13 годам колонии особого режима. Кроме того, он выплатит миллион рублей компенсации родным убитой.