Количество суточных госпитализаций больных коронавирусом в Петербурге выросло до 400 человек

Более 400 человек госпитализированы в Петербурге с коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге снова ухудшается. Опять начало рости количество суточных госпитализаций. По данным Смольного на 2 декабря 2021 года за день на больничные койки попали более 400 человек.

- За минувший день в больницы были госпитализированы 403 пациента с коронавирусом и пневмониями. Еще 451 выписаны, - рассказали в городской администрации.

В Петербурге по прежнему 18 больниц принимают инфицированных. Сейчас там развернуто более 7,9 тысяч мест, из которых заняты пациентами более 5,8 тысяч коек.

Также в тяжелом состоянии в отделениях реанимации находятся более 571 пациентов, еще 289 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Во временном госпитале в "Ленэкспо" содержатся 118 человек, а 352 находятся в пансионате "Заря".