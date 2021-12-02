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Недвижимость2 декабря 2021 11:11

Дом конторы завода Новицкого на Садовой улице продают в Петербурге

Долгое время в здании располагался салон для новобрачных
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Дом завода Новицкого на Садовой улице продают в Петербурге / Фото: citywalls

Дом завода Новицкого на Садовой улице продают в Петербурге / Фото: citywalls

В Санкт-Петербурге продают дом на Садовой улице. Контора завода Новицкого располагается на углу Садовой улицы, 21А и Банковского переулка. Здание было построено в стиле модерн еще в конце восемнадцатого века, однако в начале двадцатого перестроено архитектором Василием Шаубом. Объявление о продаже появилось в интернете 18 ноября 2021 года.

- Продается здание. Четыре этажа с мансардой и подвалом. Большие витринные окна, профессиональное освещение, видеонаблюдение, пожарная и охранные сигнализации, - рассказал продавец.

Отмечается, что благодаря уникальным окнам второй и третий этаж создают своеобразную стеклянную стену. Общая площадь дома более 178 квадратных метров.

Ранее в этом здании долгое время находился салон для новобрачных. Однако магазин съехал. За дом продавец просит 108 миллионов рублей.