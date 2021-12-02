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Общество2 декабря 2021 11:17

Первый студенческий ковид-патруль выйдет в рейд в метро Петербурга

Волонтеры будут следить за соблюдением карантинных мер и вести разъяснительную работу
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Студенты будут проверять ношение масок в транспорте.

Студенты будут проверять ношение масок в транспорте.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый студенческий патруль выходит в рейд для проверки санитарных мер в транспорте Петербурга, который пройдет в метро. Дружинники будут следить за ношением масок и вести просветительскую работу среди пассажиров.

- Задача студентов – попросить пассажира надеть маску. Если ее у него нет, дружинники выдадут маску бесплатно, - пишет «Петербургский дневник».

При этом студенты будут патрулировать транспорт самостоятельно, без представителей госорганов или силовых структур, так что наказывать пассажиров у них полномочий нет. Волонтеры смогут лишь убедительно попросить людей соблюдать карантинные ограничения. Но ничего более.