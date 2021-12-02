Первый студенческий ковид-патруль выйдет в рейд в метро Петербурга

Студенты будут проверять ношение масок в транспорте. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Первый студенческий патруль выходит в рейд для проверки санитарных мер в транспорте Петербурга, который пройдет в метро. Дружинники будут следить за ношением масок и вести просветительскую работу среди пассажиров.

- Задача студентов – попросить пассажира надеть маску. Если ее у него нет, дружинники выдадут маску бесплатно, - пишет «Петербургский дневник».

При этом студенты будут патрулировать транспорт самостоятельно, без представителей госорганов или силовых структур, так что наказывать пассажиров у них полномочий нет. Волонтеры смогут лишь убедительно попросить людей соблюдать карантинные ограничения. Но ничего более.