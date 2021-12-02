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Общество2 декабря 2021 11:20

Новогодняя ярмарка откроется в Гостином дворе Петербурга

Она начнет работать с вечера 4 декабря
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Новогодняя ярмарка откроется в Большом Гостином Дворе 4 декабря

Новогодняя ярмарка откроется в Большом Гостином Дворе 4 декабря

Фото: Олег ЗОЛОТО

Зима только наступила, а новогоднее настроение начало появляться во всех уголках Санкт-Петербурга. Вскоре в Гостином дворе Северной столицы откроется Новогодняя ярмарка. Такого развлечения в стенах самых знаменитых торговых рядом города раньше не было. Об этом рассказали в пресс-службе Гостинки 2 декабря 2021 года.

- 4 декабря в 17:00 часов состоится официальное открытие новогодней ярмарки в Большом Гостином дворе. Попасть туда можно со стороны Невского проспекта и Садовой улицы, - рассказали организаторы.

Среди праздничного убранства во дворе будут размещены торговые павильоны и фудкорты, а также посетители смогут продегустировать сладкие угощения и горячие напитки.

На ярмарке можно будет выбрать эксклюзивные елочные игрушки, подарки, сувениры, угощения ко столу и многое другое.

Праздновать Новый год и Рождество гости ярмарки будут вместе с Дедом Морозом. Открыта ярмарка будет до конца новогодних каникул.