«Зенит» хочет продать Азмуна, а потом взять в аренду, чтобы не отдавать бесплатно

"Зенит" продаст Азмуна, чтобы не отпускать его бесплатно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» все же продаст одного из главных голеадоров команды Сердара Азмуна. Летом у иранского нападающего заканчивается контракт. И если его не продлить, а сам Азмун этого не хочет, то «Зенит» ничего не сможет выручить за дорогого игрока. Поэтому сине-бело-голубые могут сделать финт – продать, но оставить.

- По информации Le Quotidien du Sport, «Зенит» предложил французскому «Лиону» сделку, по которой петербуржцы зимой продадут Азмуна, но оставят его у себя в аренде до конца сезона, - пишет «Мойка 78».

Это даст возможность убить трех зайцев: отпустить иранского форварда в Европу, о чем он давно мечтает, заработать на его продаже и не обескровить команду в преддверии решающих матчей чемпионата России.

Отметим, что сейчас трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро. Однако точные параметры сделки в любом случае останутся закрытыми.