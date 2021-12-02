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Спорт2 декабря 2021 11:57

«Зенит» хочет продать Азмуна, а потом взять в аренду, чтобы не отдавать бесплатно

Покупателем называется французский «Лион»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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"Зенит" продаст Азмуна, чтобы не отпускать его бесплатно.

"Зенит" продаст Азмуна, чтобы не отпускать его бесплатно.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский «Зенит» все же продаст одного из главных голеадоров команды Сердара Азмуна. Летом у иранского нападающего заканчивается контракт. И если его не продлить, а сам Азмун этого не хочет, то «Зенит» ничего не сможет выручить за дорогого игрока. Поэтому сине-бело-голубые могут сделать финт – продать, но оставить.

- По информации Le Quotidien du Sport, «Зенит» предложил французскому «Лиону» сделку, по которой петербуржцы зимой продадут Азмуна, но оставят его у себя в аренде до конца сезона, - пишет «Мойка 78».

Это даст возможность убить трех зайцев: отпустить иранского форварда в Европу, о чем он давно мечтает, заработать на его продаже и не обескровить команду в преддверии решающих матчей чемпионата России.

Отметим, что сейчас трансферная стоимость нападающего оценивается в 25 миллионов евро. Однако точные параметры сделки в любом случае останутся закрытыми.