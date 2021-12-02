Тысячу буклетов о работе платной парковки раздали в центре Петербурга

Тысячу буклетов о новой зоне платной парковки раздали в Центральном районе / Фото: Комитет по транспорту

В среду, 1 декабря 2021 года, в Санкт-Петербурге расширилась зона платной парковки еще на 71 улицу. Пока что это касается только центра города. В связи с этим волонтеры весь день ходили по улицам и раздавали всем желающим буклеты о платной парковке, а также отвечали на вопросы.

- В первый день работы нового платного парковочного пространства молодые люди раздали петербуржцам около тысячи буклетов с информацией о каждом способе оплаты парковки, - рассказали в комитете по транспорту.

Также волонтеры напоминали автомобилистам о том, что следует оплачивать место в течение 15 минут после парковки, чтобы избежать штрафа.

Добавим, что с 1 декабря стоимость парковки тоже выросла на 40 рублей и теперь составляет 100 рублей за час.